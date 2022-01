Palazzolo sull'Oglio

Il funerale è stato celebrato oggi, giovedì, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La comunità piange Luciano Genocchio.

Memoria storica della Croce Rossa: addio a Luciano

Sono stati celebrati oggi, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, i funerali di Genocchio, morto lunedì a 68 anni. Genocchio, per tutta la vita operaio alla Marzoli (come il padre e tanti altri palazzolesi), era molto conosciuto in città anche per essere stato uno dei primi volontari della Croce Rossa di Palazzolo. Ma non solo, nell'ultimo periodo si occupava dell'archivio fotografico della Cri. Genocchio era anche uno dei soci storici del Circolo filatelico di Palazzolo. La comunità piange un uomo gentile e sempre disponibile.