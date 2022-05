Palazzolo sull'Oglio

Circa 150 i partecipanti alla manifestazione. Il ricavato andrà all'associazione Parkinson & Sports.

Una bellissima corsa e con un fine sociale. Questa mattina, domenica 8 maggio, è in corso la Love run a Palazzolo sull'Oglio.

Love run: la solidarietà corre per le vie della città

Una camminata da 5 chilometri o una corsa da 10 tra le vie di Palazzolo sull'Oglio. E' partita questa mattina la manifestazione podistica non competitiva che punta a ricavare fondi per l'associazione Parkinson & Sports che ha organizzato l'evento in collaborazione con [AS2O] Anima Sportiva allo stato puro e il patrocinio del Comune. Tra i podisti, infatti, c'è anche il primo cittadino Gabriele Zanni.

La manifestazione è stata realizzata anche grazie a Stefano Ghidotti, figlio del maestro Francesco Ghidotti, presente alla partenza. Il presidente dell'associazione Parkinson & Sports ha infatti fortemente voluto questo evento.

L'iniziativa è inserita anche nel calendario di appuntamenti della rassegna culturale Le Meraviglie della Terra del fiume, ma è promossa anche dall'AssCom (Associazione Commercianti San Fedele). Ci sono circa 150 partecipanti: prima sono partiti i podisti dei 10 chilometri di corsa e, dopo poco, sono partiti i camminatori dei 5 chilometri.