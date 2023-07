L’ex magazzino diventerà "fucina di idee" con l’aula studio e lo spazio di coworking

Da deposito a luogo di studio, creazione, cultura. Cominceranno in autunno i lavori per la riqualificazione del vecchio magazzino comunale di Castelcovati, che una volta completato ospiterà una sala studio e degli spazi per il coworking: uno dei tasselli del programma elettorale del sindaco Fabiana Valli, che passo dopo passo continua a prendere forma.

Da vecchio magazzino a aula studio e spazio per il coworking

Situato nei pressi della biblioteca comunale, l’edificio nel 2024 avrà finalmente un nuovo scopo: le mura, sistemate ad hoc, ospiteranno infatti due nuove stanze rinnovate e confortevoli con relativi servizi.

La struttura verrà trasformata in un ambiente multifunzionale che consentirà ai ragazzi di studiare e ai giovani liberi professionisti di condividere una postazione di lavoro senza i costi di un ufficio tradizionale,

ha spiegato il primo cittadino, per cui la riconversione del vecchio magazzino è una delle priorità del mandato, assieme alla realizzazione della Casa del Poi e della viabilità ciclopedonale in via per Urago.

I costi e le tempistiche

Progettato a inizio 2022 e appaltato nei giorni scorsi alla Ediltecnica, l’intervento costerà complessivamente 357.000 euro, di cui 200.000 messi a disposizione da Regione Lombardia grazie ai fondi per favorire la ripresa post Covid, mentre il resto (di fatto l’incremento dei costi che ha caratterizzato il settore edile) verrà coperto dall’Amministrazione comunale.

Quanto alle tempistiche «appena arriverà l'esito delle verifiche da Procura e Agenzia Entrate si procederà con la stipula del contratto e inizieranno i lavori (se tutto va bene, quindi, entro settembre) che dovrebbero durare circa 6 mesi», ha concluso Valli.