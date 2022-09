Lavori di restyling per la palestra, approvato il progetto

A breve prenderanno il via i lavori di restyling per la palestra di Virle.

Per la scuola primaria

Approvato dalla Giunta, su proposta dell'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Matteo Capra, l'intervento di efficientamento energetico della palestra della scuola primaria "P.Goini" a Virle di Rezzato.

Cosa prevede

L’intervento prevede la completa riqualificazione dei serramenti esistenti mediante la sostituzione con nuovi a taglio termico. Allo stato attuale i serramenti sono in vetro singolo retinato su telaio in lamiera verniciata risalenti all’epoca di costruzione del fabbricato e numerose sono le criticità esistenti tra le quali: la vetustà ed ammaloramento delle parti metalliche e delle guarnizioni degli infissi, la tipologia di vetro non resistente agli urti, infiltrazioni di acque meteoriche e la grande dispersione termica. La sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi elementi a taglio termico antinfortunistici consentirà, dunque, di risolvere completamente le problematiche sopra citate garantendo altresì l’adeguamento normativo sotto il profilo della sicurezza ed un risparmio energetico stimato intorno al 30-35%. Gli infissi della palestra, di nuova installazione, saranno conformi alla recente normativa europea e saranno realizzati con vetri antisfondamento sia all’interno che all’esterno dell’infisso.

Interventi Pnrr - Missione 2

Inoltre, l’intervento proposto, rientra all’interno degli investimenti al PNRR, in particolare la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

In termini economici, consideranti i valori ARERA del III Trimestre 2022, il risparmio energetico annuo stimato per l’Amministrazione Comunale ammonta a circa 13.294,75 euro.

L’ammontare totale dell’investimento, nonché importo che sarà a base della procedura di gara è di 109.000,00 euro.