E’ stata capace di comunicare con attenzione i propri progetti di sostenibilità e responsabilità sociale in ambito vinicolo. Per questo Ricci Curbastro, azienda vitivinicola di Capriolo, prima società agricola Benefit in Franciacorta ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito della nona edizione del Premio Gavi "La buona Italia 2023", il riconoscimento che premia dal 2015 le buone pratiche di cantine e consorzi in Italia, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi e tenutosi il 30 marzo a Milano.

L’attenzione per la sostenibilità premia Ricci Curbastro

Quella ottenuta da Ricci Curbastro è l’unica menzione in Lombardia.

"Un premio che ci onora e che conferma la bontà della strada intrapresa fino a oggi, che vede la sostenibilità concreta al primo posto in ogni tassello della nostra filiera produttiva e, di conseguenza, anche nella nostra comunicazione - ha commentato Riccardo Ricci Curbastro, titolare dell’azienda - Essere stati selezionati nella short list, accanto a nomi molto importanti della vitivinicoltura italiana, ed essere arrivati ad ottenere oggi questa menzione speciale è un grande risultato che si somma a quello da poco ottenuto con l’inserimento dell’azienda, per la seconda volta consecutiva, nella lista delle 100 migliori imprese italiane in termini di sostenibilità, edita da Agricoltura100, iniziativa di Confagricoltura e Reale Mutua Assicurazioni che premia le aziende agricole più innovative e indaga sulla diffusione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel settore primario italiano".

L’impegno di sostenibilità dell’azienda comincia nel 2017 con la prima certificazione Equalitas.