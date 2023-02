L'astronauta Anthea Comellini a Chiari riceve il riconoscimento civico

Nel pomeriggio di oggi (sabato 25 febbraio 2023) nella Sala Repossi del comune di Chiari alla presenza della presidente del Consiglio comunale Laura Capitanio l'astronauta Anthea Comellini ha ricevuto il riconoscimento civico.

L'astronauta Anthea Comellini e l'emozione del presidente Capitanio

Si tratta dell'ultimo tra quelli consegnati in occasione dei santi patroni di Chiari, Santi Faustino e Giovita, del 15 febbraio. Quella mattina Anthea non era presente, si era infatti connessa da Cannes in streaming; essendo tornata in Italia per motivi lavorativi e passando per Chiari a salutare la famiglia ha avuto modo di incontrare la presidente Capitanio con una piccola cerimonia privata, non si escludono però incontri con la cittadinanza in futuro.

Anche in questa occasione si è dimostrata gentile e disponibile, molto emozionata e contenta la presidente Capitanio di averla incontrata: ha portato i saluti del sindaco e di tutta la cittadinanza che ha accolto con entusiasmo e orgoglio la notizia di Anthea riserva dell'Esa.

La formazione e il grandissimo risultato che per lei è un nuovo punto di partenza

Anthea Comellini, classe 1992, è stata nominata come astronauta di riserva dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa). La notizia è stata data, per la prima volta, mercoledì 23 novembre, a Parigi in conclusione della Conferenza ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea. Nata a Chiari, dove ha frequentato le scuole elementari e medie (poi si è iscritta al Calini di Brescia per le superiori), si è laureata con lode in Ingegneria Spaziale e ha conseguito anche il diploma nel doppio programma con Isae-Supaero: École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace presso la sede di Tolosa, in Francia. Questo le ha aperto una nuova porta: la possibilità di intraprendere un’internship e dunque di collaborare con «Thales Alenia Space» a Cannes. Nello stesso anno ha trascorso 6 mesi in qualità di ricercatrice nel laboratorio di robotica mobile e sistemi autonomi al Politecnico di Montréal. Poi, non è mancata una parentesi nell’European Space Operations Centre a Darmstadt, in Germania, come ingegnere per le missioni interplanetarie. Infine c’è stato il ritorno in Francia, al «Thales Alenia Space», dove è attualmente impiegata. Oggi, Anthea vive a Cannes.