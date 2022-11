Non è di certo una notizia di quelle che si danno tutti i giorni. Una clarense raggiungerà lo spazio. Lei è la 30enne Anteha Comellini.

Anthea Comellini da Chiari vola nello spazio

In alto, nello spazio. Sulla luna. Lei è Anthea Comellini, classe 1992, ed è appena stata nominata come astronauta riserva dall'Agenzia spaziale europea (Esa). Laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria aerospaziale con il massimo dei voti e con un master con doppio diploma (tra Politecnico di Milano e l'Istituto superiore dell'Aeronautica e dello Spazio di Tolosa in Francia), attualmente era impiegata come ingegnere ricercatore a Cannes, in Francia.

La selezione

Comellini è stata selezionata tra oltre 22.500 candidati. Il suo nome, così come quello di Andrea Patassa, è stato ufficializzato a Parigi nella cerimonia in cui sono stati resi noti anche i cinque nuovi astronauti dell'Esa.

L'intervento del sindaco

Complimenti Anthea Comellini. Con la tua tenacia hai dimostrato come avere un sogno e la passione per portarlo avanti vengano premiati con successo. Siamo fieri di te come comunità. Brava.

Questo il commento del primo cittadino Massimo Vizzardi non appena la notizia è arrivata a Chiari.