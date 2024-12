Quello nel cassetto non è più un sogno, ma a breve diventerà realtà. L’Admr avrà una nuova e bellissima sede, adatta a tutte le esigenze di un’associazione che negli anni ha saputo crescere a dismisura, uscendo anche dai confini nazionali, e mettendo sempre al centro la musica.

L’Admr apre la "Cittadella della musica"

Fondata 1996 dai fratelli Gianfranco Mazzotti, conosciuto come Franco, scomparso a soli 67 anni a causa della Sla, e da Maurizio Mazzotti, l’associazione "Amici per la diffusione della musica rock" ha realizzato grandi concerti, organizzato importanti festival e molto altro ancora, ma negli ultimi anni ha dato vita anche ad una web radio che, ogni giorno, con i suoi contenuti, spopola sempre più. Però, per fare grandi cose, non solo serve sognare in grande, ma servono anche gli spazi adeguati e finalmente l’Admr ne ha uno.

"Era parecchio tempo che pensavamo di allargarci e abbiamo iniziato a guardarci intorno per cercare nuove soluzioni - ha raccontato Mazzotti - Ci siamo resi conto che la nostra attuale sede è troppo piccina e spesso ci troviamo a dover dire alle persone che non c’è spazio per loro ai nostri eventi. Una cosa che non vorremmo mai fare in quanto la musica per noi è proprio condivisione. Poi, una fortunata serie di eventi ci ha portato in via dell’Artigianato dove l’amico Romano Machina, che ringrazio, aveva a disposizione un grande spazio che, risistemato, fa proprio al caso nostro. In queste settimane stiamo cercando di mettere insieme i pezzi, di realizzare tutto quello che abbiamo sempre immaginato e che finalmente potremo avere. Questo è davvero un sogno che si realizza, la “casa” dove poter crescere ancora insieme. Inoltre, non sarà uno spazio “solo” nostro. Lo metteremo a disposizione della comunità: si potranno fare riunioni, eventi, manifestazioni e tanto altro ancora. Così, insieme ai piccoli concerti e ai grandi eventi che continueremo a organizzare, fuori e dentro questa nuova struttura, avremo la possibilità di mantenerla. Le persone potranno venire anche solo per leggere un buon libro, un giornale o fare due chiacchiere. E’ una grande scommessa, ne siamo consapevoli. Abbiamo anche tante idee per il futuro, lezioni di musica e anche, perché no, magari un’area caffè per coloro che vanno al lavoro al mattino. Ci lavoreremo".

La nuova sede

All’interno della nuova sede non mancherà proprio nulla. Ci sarà una reception, la sala per le postazioni della web radio e una regia audio e video. Un palcoscenico centrale con un grande spazio per concerti (o eventi di altro genere) e una zona ristoro e merchandising. Ovviamente non mancheranno i bagni, il deposito degli strumenti, il camerino degli artisti e un magazzino. Insomma, sarà tutto ben diverso dalla sede di ora che, per quanto accogliente, non risponde più alle esigenze di una realtà in continua crescita.