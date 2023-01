La Santissima di Gussago, al via la seconda fase dei lavori

La Santissima di Gussago, proseguono gli interventi

Proseguono i lavori di restauro de La Santissima, luogo del cuore di tutti i gussaghesi e simbolo della Franciacorta, destinato a diventare un polo strategico per l’organizzazione di eventi pubblici, culturali e formativi.

In occasione di un evento organizzato dal Comune di Gussago sabato 28 gennaio 2023 e dedicato ai mecenati che attraverso la misura dell’Art Bonus hanno già contribuito al recupero dell’edificio, è stato presentato il progetto ristrutturazione denominato “Lotto 1”, attualmente in essere, e i progetti futuri. A cura dell’Ingegner Silvano Tognolatti, dello studio i n n o v a in qualità di capo coordinamento RTP, oltre all’Arch. Marmori, Arch Facchetti, all’Ing. Fasolini e al Geom. Andreolassi per la sicurezza, questa prima fase si è concentrata sulla realizzazione di interventi strutturali come il rifacimento del tetto e relativa impermeabilizzazione, il ripristino delle porzioni murarie disgregate, il ricollocamento edicola mancante a fianco dell’arco santo a completamento dell’originaria simmetria, la chiusura delle rotture in breccia e delle mancanze murarie conseguenza di demolizioni eseguite nei primi anni del secondo dopoguerra per citarne alcune. La prima fase dei lavori a conclusione, prevederà poi il completamento di tutte le opere, finiture, impianti, serramenti, con l’obiettivo di rendere funzionale l’edificio dall’autunno 2023.

Le parole del sindaco

Giovanni Coccoli, Sindaco di Gussago:

“La Santissima è un luogo speciale per me e per tutti gli abitanti di Gussago, grazie alla generosità di molti sarà possibile tra qualche mese riavere la bellezza di questo luogo accessibile a tutti. Un ringraziamento va a coloro che hanno creduto e continuano a sostenere questo progetto. C’è ancora del lavoro da fare ma puntiamo a godere di questo splendido angolo di storia, cultura e turismo al più presto.”

I recenti restauri hanno anche portato alla luce uno straordinario ciclo di affreschi rappresentante i Dodici Apostoli dipinti da Paolo da Caylina il Giovane, pittore bresciano vissuto tra il 1485 circa e il 1545 circa. Si tratta di un ritrovamento inaspettato ed emozionante. La Santissima ex monastero domenicano, durante il corso degli anni è stato non solo un luogo di preghiera, ma anche la dimora del celebre pittore bresciano Inganni che qui ha realizzato alcuni dei suoi più celebri quadri che saranno oggetto di una mostra a lui dedicata organizzata a settembre a Gussago nell'ambito delle celebrazioni dell'anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

Ancora molti gli interventi che dovranno essere effettuati per il completo recupero de La Santissima. Per partecipare al suo restauro è possibile effettuare una donazione attraverso l’Art Bonus creato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo italiano per la tutela del patrimonio artistico e per il rilancio del turismo a sostegno del mecenatismo culturale. L’Art Bonus si rivolge a privati cittadini (persone fisiche: dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi), enti non commerciali (fondazioni bancarie, associazioni...) e titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali e società) che possono effettuare erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano usufruendo di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.

Le immagini de La Santissima