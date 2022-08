La farmacia comunale resta dove si trova, nessun trasferimento (per ora)

La farmacia comunale di Ronco di Gussago non cambia collocazione.

La presa di posizione della Giunta

Questa la posizione assunta da parte della Giunta comunale in merito al nuovo polo commerciale in zona Ronco. Non è stata quindi accolta la richiesta avanzata da parte di Roberto Abeni presidente del cda della farmacia oggi collocata in via Don Gnocchi. Quest'ultimo infatti aveva sperato si potesse tornare a discutere del Pii Carlì secondo il quale la farmacia sarebbe rimasta sempre a Ronco ma all'interno di spazi più grandi e di proprietà del comune.

Ne serve uno nuovo

Con Pii Carlì si fa riferimento, in particolare, ad un Piano Integrato di qualche anno fa nel quale era previsto l'insediamento della farmacia nell'area dell'ex Trattoria da Carlì. Piano che però è scaduto nel 2015, necessaria quindi la presentazione di un nuovo Piano da parte della proprietà.