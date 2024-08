La ex Cb Griglie finalmente respira

Una svolta ambientale importantissima: la bonifica dell'area ex Cb Griglie di Montirone può finalmente essere completata. Ad annunciarlo con soddisfazione l'inizio dei lavori di completamento di messa in sicurezza dell'area ex Cb Griglie (situata in via Borgosatollo) è stato il Comune di Montirone. Quest'area è stata a lungo interessata dalla presenza di un edificio industriale in disuso. In passato, la ditta Cim srl, fallita nel 2007, operava in questo sito, specializzandosi nella produzione di grigliati e trattamenti galvanici come nichelatura, stagnatura e cromatura.

Una storia infinita...

Dopo il fallimento dell Cim, quest’area sita nella zona nord del paese è stata usata come deposito di rifiuti da parte di ignoti e nel settembre del 2013, a seguito di un incendio doloso, l'area è stata gravemente compromessa con il disastro ambientale che si è ulteriormente ampliato.

E ora, finalmente, dopo tanto la bonifica può finalmente essere completata. I lavori saranno finanziati e gestiti, dopo aver ottenuto il via libera da parte degli enti competenti, dai nuovi proprietari del sito, Gea Trasporti, e si prevede che si concluderanno entro il mese di ottobre.

La bonifica

Le attività di intervento di messa in sicurezza, progettate per garantire la bonifica e la sicurezza dell’area, includono: Classificazione Rifiuti con identificazione e classificazione dei rifiuti presenti nell’area, inclusi i rifiuti combusti a seguito dell’incendio e i rifiuti liquidi pericolosi derivati dalle operazioni di spegnimento; messa in Sicurezza e Smaltimento con rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti, sia nelle aree interne che esterne, compreso materiali contenenti amianto. Questi interventi sono cruciali per garantire la sicurezza e la bonifica dell’area, prevenendo ulteriori rischi ambientali e sanitari. Insomma, una vera e propria svolta accolta con grande soddisfazione dall'Amministrazione comunale, che attraverso il sindaco Filippo Spagnoli ha sottolineato l'importanza di affrontare e risolvere i problemi ambientali del comune.