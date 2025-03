Ex dipendente "assenteista, "legittimo il licenziamento" da parte del Comune di Montirone.

La Corte di Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso presentato da un ex dipendente comunale contro il Comune di Montirone, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare adottato dall’amministrazione guidata dal Sindaco Filippo Spagnoli.

Il provvedimento di licenziamento, deciso pochi mesi dopo l'insediamento dell'attuale amministrazione, era stato disposto a seguito di "gravi irregolarità accertate, tra cui la falsa attestazione della presenza in servizio tramite modalità fraudolente. Tali condotte avevano portato all’avvio di un procedimento disciplinare". Dopo il primo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Brescia aveva già riconosciuto la piena correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale, decisione ora confermata dalla Suprema Corte, che ha ribadito la fondatezza delle contestazioni mosse.

Il commento

"La sentenza della Cassazione è la conferma dell’impegno della nostra amministrazione nel garantire trasparenza, correttezza e rigore nella gestione della cosa pubblica – ha dichiarato il sindaco Filippo Spagnoli – Abbiamo sempre operato nel rispetto delle norme e nella tutela dell’interesse dei cittadini. Questo verdetto dimostra che non vi è spazio per comportamenti non conformi all’etica e alla legalità nell’amministrazione comunale. È anche una sentenza che fa giustizia nei confronti dei tantissimi dipendenti pubblici che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione e responsabilità, contribuendo al buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche e alla qualità dei servizi ai cittadini. Questo è un altro successo ottenuto che porta il nostro paese a trovare finalmente una tranquillità e un ordine che da tempo erano necessari. Un particolare ringraziamento va all’Avv. Maurizio Sorrentino, difensore del Comune di Montirone, per la professionalità dimostrata nel patrocinare l’ente in questa complessa vicenda giudiziaria. Un sentito ringraziamento anche al personale del Comune che, con grande impegno e professionalità, ha collaborato in questi anni con il nostro difensore, fornendo il supporto necessario per la gestione della causa e per la tutela degli interessi dell’amministrazione e della collettività. La decisione della Corte chiude definitivamente la vicenda e impone alla parte ricorrente il pagamento delle spese processuali. L’amministrazione comunale di Montirone continuerà a lavorare con determinazione per mantenere alti standard di trasparenza e responsabilità nella gestione del personale e dei servizi pubblici".