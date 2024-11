Code interminabili al passaggio a livello «Un paese non può rimanere bloccato».

Passaggio a livello, un problema a Montirone

Il sindaco di Montirone scrive a Rfi per chiedere soluzioni immediate ai disagi della linea ferroviaria «Un paese non può rimanere bloccato».

Il problema ora è davvero sentito e importante in paese, per questo motivo il sindaco Filippo Spagnoli, ha inviato una lettera ufficiale ai vertici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per denunciare i continui disagi che la linea ferroviaria sta causando alla comunità locale. Ogni giorno, cittadini e pendolari si trovano a fronteggiare ritardi e interruzioni che raggiungono punte di oltre 30 minuti, penalizzando le attività quotidiane e lavorative senza che vi siano risposte o azioni risolutive da parte di Rfi.

«Non possiamo accettare che Montirone resti bloccato in direzione Borgosatollo per disservizi che si verificano con una frequenza ormai inaccettabile - ha dichiarato il sindaco Spagnoli - L’amministrazione comunale riceve costantemente segnalazioni di disagio da parte dei cittadini, esasperati da ritardi che interrompono bruscamente la loro giornata lavorativa e le loro attività. Abbiamo quindi chiesto a Rfi di fornirci un riscontro immediato e dettagliato sulle misure che intendono adottare per risolvere la situazione, nonché di fissare un incontro urgente per discutere insieme delle soluzioni percorribili».

Un problema che influisce sulla qualità della vita

Il sindaco del Comune di Montirone sottolinea come il problema influisca non solo sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche sull’economia locale e sulla fiducia nei servizi pubblici.

«La comunità di Montirone merita rispetto e un servizio ferroviario che sia all’altezza delle necessità del territorio. Ci aspettiamo da Rfi un cambio di passo con interventi rapidi e concreti che possano finalmente porre fine a questa situazione insostenibile» conclude Spagnoli.

Per raccogliere dati utili che permettano di rappresentare in modo concreto i disagi subiti il sindaco invita a mandare una mail a sindaco@comune.montirone.bs.it indicando: