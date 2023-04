Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’assetto fognario della frazione di Clusane. Gli operai sono al lavoro su via Risorgimento, la provinciale che collega Paratico a Iseo, per realizzare le nuove fognature per le acque meteoriche e poi eliminare i manufatti di sfioro a lago.

Iniziati i lavori per la sistemazione delle fognature a Clusane

"Si tratta di un’opera importante, attesa da anni, che grazie a un contributo di Regione Lombardia da un milione di euro verrà ultimata nei prossimi mesi – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Iseo, Cristian Quetti – Ci attende qualche mese di disagio viabilistico, ma opere di carattere ambientale come questa non possono essere ulteriormente rinviate e sono certo che i cittadini di Clusane sapranno comprendere l’importanza dell’intervento. Contiamo nella serietà della ditta esecutrice, che in passato ha già dimostrato grande professionalità e attenzione per i residenti".

Nei primi giorni di cantiere non sono mancati i disagi per la circolazione, con lunghe code in entrambe le direzioni. Ma la Polizia Locale, mediante una puntuale rilevazione del traffico, ha adeguato i tempi semaforici per smaltire le code più in fretta e limitare i tempi di attesa durante i giorni feriali.

"Laddove gli interventi non risultassero risolutivi, è già previsto l’utilizzo di eventuali movieri – ha proseguito Quetti – Durante i week end e nei giorni festivi il tratto stradale coinvolto è oggetto di ripristino provvisorio, in modo da garantire la normale viabilità".

L’opera, che complessivamente ha un costo di 1.320.000 euro, verrà ultimata entro la fine dell’anno.