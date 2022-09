In festa per i novant' anni di don Mino

Grande festa per i novant'anni di don Mino Trombini.

Un lungo cammino di fede

Domenica 18 settembre 2022 sono stati festeggiati i novant'anni del religioso alla presenza del sindaco di Ome Alberto Vanoglio. Un'occasione anche per ricordare quanto fatto da don Mino negli anni del suo servizio. Classe 1932 è arrivato a Ome nel 2010. Nato a Piancogno diventa sacerdote nel 1959: da allora ha operato a Sabbio Chiese (1959-1961), Cedegolo (1961-1984), Ponte di Legno (1984-2010) .

Mille passioni, dall'arte allo sport

Don Mino ha sempre coltivato numerosi interessi. Tra queste in particolare l'arte sacra: ad avviarlo alla scoperta di questa particolare forma di arte è stato il maestro Bergagna alla Beato Angelico di Milano, ha poi frequentato e conseguito il diploma all'Accademia Carrara di Bergamo dove si è specializzato in mosaico e vetrata. Tra le sue grandi passioni anche quella legata allo sport: a Capo di Ponte con il gruppo di Cedegolo ha creato il tiro a volo ma anche una scuola di karate. In prima linea anche sulle pista da sci, in passato ha infatti aperto le competizioni mondiali dei maestri di sci.