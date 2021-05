Il presidente dei Volontari scrive a Mattarella… e lui lo chiama

Una telefonata inaspettata, ma molto gradita quella ricevuta dal Presidente dei Volontari Zizioli, a chiamarlo è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui a fine marzo aveva indirizzato una lettera.

La lettera del Presidente dei Volontari solidarietà

Al centro della missiva l’annosa e tristemente famosa questione della bonifica della discarica dei Metalli Capra che ormai in paese si attende da tempo immemorabile. Il 22 marzo il Presidente del Gruppo volontari solidarietà aveva scritto una lettera a Mattarella spigando la questione e due giorni fa, mercoledì 5, il Presidente della Repubblica in persona ha chiamato Zizioli. “A volte sono le persone più importanti che rispondono a quelle normali, mentre le istituzioni a volte nicchiano”, ha riferito Zilioli con la soddisfazione di essere stato non solo ascoltato, ma anche rassicurato dalla più alta carica dello Stato. La situazione della discarica dei Metalli Capra è molto sentita in paese ed è fonte di non poche preoccupazioni. “Sono quarant’anni che c’è questa discarica e fino ad ora non si è giunti alla risoluzione del problema”, ha continuato Zizioli.

La risposta di Mattarella

Sergio Mattarella ha chiamato Zizioli e prima di tutto si è scusato per non poter venire a Capriano del Colle il 18 maggio, data in cui lo aveva invitato il Presidente del Gruppo Volontari, a causa di precedenti impegni istituzionali, ma ha subito dimostrato empatia e desiderio di aiutare. ” Il Presidente mi ha confermato che ha passato per competenza la lettera al Ministero dell’Ambiente perché possa attivarsi per accelerare i tempi di bonifica della discarica – ha confermato Zizioli con emozione – Sono rimasto allibito e meravigliato del fatto che il Presidente in persona mi abbia chiamato, speravo nell’interessamento della segreteria, non avrei mai pensato che si prendesse la briga di rispondermi”.