Il Palio nel Palio: una caccia al tesoro per giovani e adulti alla scoperta della città

Un gioco a portata di tutti. Un’iniziativa tramite la quale ci si può divertire, ad ogni età. Magari in compagnia della famiglia (i bimbi possono partecipare insieme ai genitori) o degli amici.

In occasione di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023 a Chiari arriva Il Palio nel Palio: Gioco urbano a caccia dei tesori nascosti di Chiari. Si tratta di una caccia al tesoro da proporre a tutti, cittadini clarensi e visitatori, giovani e adulti, il cui scopo è far conoscere, attraverso un mezzo ludico, la città, i suoi luoghi notevoli e le sue curiosità. La prima edizione in presenza avrà luogo domenica alle 15, con partenza da piazza Zanardelli.

L’evento verrà poi replicato domenica 17 settembre (e potrà successivamente essere riproposto). Delle 4 aree tematiche di progettualità individuate da Brescia e Bergamo, l'iniziativa di Chiari si inserisce nella sezione «Le città dei Tesori nascosti», proprio perché si intende promuovere quel patrimonio storico artistico e la sua conoscenza, patrimonio che vediamo tutti i giorni ma che per molti rimane sconosciuto.

Attraverso questa iniziativa l'Amministrazione si pone come obiettivo quello di valorizzare, ripensare, rigenerare questo patrimonio in modo divertente, sia per i cittadini che tutti i giorni vivono questo patrimonio e che vogliono saperne un po' di più, sia per chi di passaggio avrà la possibilità di conoscere le bellezze di Chiari, i nostri Tesori nascosti fa parte di un più articolato progetto di promozione della Città, che proprio in occasione di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023 l'Amministrazione Vizzardi ha messo in atto, nel quale rientra anche il progetto Ambasciatori della Città, per sensibilizzare il territorio all'accoglienza dei potenziali visitatori che le capitali della cultura possono portare in un periodo in cui il turismo lento e di prossimità rappresenta una possibilità anche per città come Chiari.