Le formazioni U15 e U17 hanno trionfato nelle rispettive categorie con prestazioni eccezionali. Premi individuali ai migliori marcatori delle due squadre di Rovato, ma anche il portiere merita una menzione.

I ragazzi dell’Acquarè 2 volte campioni

La pallanuoto dell’Acquarè Franciacorta ha affrontato i Campionati con quattro formazioni: Under 15, Under 19, Prima squadra (categoria Master) e, new entry del 2023, gli Under 17. E proprio questi ultimi hanno conquistato la vetta della classifica, insieme agli Under 15, anche loro al primo posto nella categoria B1.

Le premiazioni si sono svolte domenica: una gioia immensa per l’allenatore Luca Dosselli, affiancato da due preziosi collaboratori, ossia Elisa Zanetti (che ha seguito principalmente gli U15 ma ha affiancato Dosselli nelle varie partite) e Davide Subri (che si è occupato anche della preparazione dei portieri).

«Gli U17 erano al loro debutto, non sapevamo come sarebbe andata e invece hanno dominato il Campionato: avevano un vantaggio di punti ma anche a livello di qualità di gioco», ha evidenziato Dosselli. Insomma, nel corso della stagione la squadra si è piazzata stabilmente in vetta e le ultime sfide sono state quasi delle formalità.

Non a caso, Andrea Uberti è stato il miglior marcatore del Campionato U17 con 48 reti; merita una menzione speciale anche il portiere Leonardo Annoni, che ha subito solo 40 gol in 12 partite.

Se quella degli U17 è stata una vittoria annunciata, il trionfo degli U15 è stato totalmente inaspettato.

«All’inizio dell’anno non avevamo nemmeno il portiere, metà dei titolari sono U13, è una squadra giovanissima – ha rivelato Dosselli – Sono migliorati man mano, hanno combattuto fino alla fine dimostrando un’eccezionale determinazione».

Anche qui un giocatore del team rovatese si è distinto conquistando il titolo di miglior marcatore con 45 reti: si tratta di Matteo Rivetti.

Insomma, la loro prestazione fa ben sperare per il futuro. «Siamo molto felici», ha ammesso Dosselli, elogiando tutti gli atleti per l’impegno, la costanza negli allenamenti e la serietà con cui hanno affrontato il Campionato.

Con le premiazioni di domenica si è chiusa ufficialmente la stagione: i ragazzi magari si ritroveranno qualche volta in vasca durante l’estate, ma gli allenamenti veri è propri riprenderanno il via a settembre nella piscina Acquarè di Rovato.