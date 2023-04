Spegnere un incendio (in tutta sicurezza), indossare un casco, salire sui mezzi e visitare il distaccamento di Chiari. I pompieri non dicono mai di no, davanti ad un’emergenza, ma anche quando c’è da aprire le porte a dei ragazzi speciali, soprattutto in occasione di un compleanno importante.

I ragazzi del Rustico dai pompieri per un compleanno speciale

Così, i Vigili del fuoco volontari di Chiari, capitanati da Oscar Salvi, venerdì mattina hanno ospitato «a casa loro» i ragazzi del Rustico Belfiore di Chiari e in particolare Renato, «Renatino» Setti, che ha compiuto 59 anni.

Un regalo davvero speciale anche perché, di certo, non è mancato il divertimento. Il gruppo, infatti, per l’occasione si è trasformato nelle nuove leve dei Vigili del fuoco e ha potuto scoprire tutti i «trucchi» del mestiere.

Idranti alla mano, i ragazzi del Rustico hanno domato le fiamme, sono saliti sulle camionette e si sono addentrati nel distaccamento di via Campagnola dove hanno trascorso un paio d’ore che per molto tempo rimarranno impresse nella loro memoria.

Ancora una volta, i pompieri hanno dimostrato di essere non soltanto indispensabili per il loro operato, ma anche persone dal grande cuore, pronte a dispensare affetto e sorrisi.