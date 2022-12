I Comuni di Iseo e Provaglio hanno stipulato una partnership con il Gruppo Carmeli per le nuove vetture degli agenti

Al centro il tema dell'ecosostenibilità

Il tema dell’ecosostenibilità è diventato imprescindibile anche sul territorio. In ogni aspetto del lavoro e della vita quotidiana si punta a salvaguardare l’ambiente. É questo il fine della partnership tra i Comuni di Iseo e Provaglio d’Iseo e il Gruppo Carmeli, con sede a Coccaglio. Gli enti, convenzionati per la gestione associata della Polizia Locale del Sebino orientale, hanno deciso di investire su automobili più green per gli agenti in servizio.

Le parole del sindaco Ghitti

Passo dopo passo stanno aumentando le auto elettriche e ibride lungo le strade, in particolare nei Comuni del Nord Italia dove privati, aziende ed enti pubblici sono sempre più propensi all’acquisto di vetture ecosostenibili. Non sorprende, quindi, la decisione della Polizia Locale del Corpo intercomunale del Sebino orientale di scegliere proprio Nissan Leaf come nuovo mezzo da inserire nella flotta di auto bianche e verdi e Gruppo Carmeli come partner di fiducia per questa transizione ecologica.