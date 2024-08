Gran galà dello spiedo a Gussago: biglietti tutti esauriti.

Sold out per l'evento che celebra il piatto tipico della brescianità. In poche ore, infatti, è stato registrato il tutto esaurito per gli 800 coupon per partecipare alla cena a lume di candela in programma giovedì 12 settembre 2024 in piazza Veneto in prossimità della chiesa di Santa Maria Assunta.

Un evento che ormai è diventato tradizione, si ripete infatti da una quindicina di anni. Rappresenta il momento in cui viene dato il via alla stagione dello spiedo (quindi apre la strada alla stagione autunnale). Ogni giovedì sera verrà data la possibilità di gustare il piatto tipico bresciano nei ristorante di Gussago aderenti all'iniziativa che ha raggiunto un successo ben oltre le aspettative.

Buon cibo e intrattenimento

Al centro naturalmente il cibo ma anche il divertimento: previsti infatti spettacoli e musica il tutto in un'atmosfera circondata da candele. Spiedo ma non solo.ò Ad accompagnare il piatto bresciano per antonomasia anche altre prelibatezze del territorio come la minestra sporca, la polenta e le patate con tanto di vini tipici della zona.

In evidenza un'immagine d'archivio.