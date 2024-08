La tradizione torna protagonista con la 14esima Sagra del Quarantì

La tradizione è alle porte: parte il conto alla rovescia per la 14esima Sagra del Quarantì di Roccafranca.

14esima Sagra del Quarantì

Un evento di punta del paese, crocevia di storia, cultura e divertimento, la rassegna è pronta a raccontare la storia e le tradizioni locali, ma anche mettere in luce le sfide del futuro, tra agricoltura, innovazione e sviluppo energetico. Da giovedì 29 agosto, a domenica 1 settembre, Roccafranca sarà infatti scenario di numerose iniziative ed eventi, dalla musica ai convegni di settore, dai memoriali ai momenti istituzionali per celebrare l'identità di un territorio.

Giovedì 29 agosto

Si parte alle 19, con l'apertura zona ristoro presso il cortile della scuola dell'Infanzia Paolo IV; alle 20 «Show Cooking» dello chef Andrea Mainardi ea seguire la scarfogliatura e sgranatura del mais quarantino; dalle 21 serata tributo «Vasco vs Ligabue» presso piazzale dei Tigli.

Venerdì 30 agosto

Apertura della zona ristoro dalle 18.30, presso il cortile della scuola dell'Infanzia Paolo IV; dalle 19 inaugurazione del mercato serale lungo via SS. MM. Gervasio e Protasio; dalle 2 tutti in pista con Dj Mauro presso Piazzale dei Tigli e esibizione di ballo della scuola «Power Up Dance» di Roccafranca .

Sabato 31 agosto

Presso Piazzale dei Tigli e lungo via SS. MM. Gervasio e Protasio: dalle 14, secondo Memorial Simone Ferrari con esibizione dei modellini auto Mini 4WD presso la scuola dell'Infanzia Paolo IV; alle 14.30 esposizione dei trattori; alle 15 concorso regionale Onaf – assaggiatori di formaggi – con degustazione al termine della competizione presso la sede degli Alpini; alle 18 convengo agricolo a cura di Comune, Confartigianato, Coldiretti, Copagri, Confagricoltura, Parco Oglio Nord e Associazione pastoralismo alpino; dalle 18.30 apertura della zona ristoro, con panificazione e Birra artigianale del Quarantì a caduta a cura dell'Agricola Santa Giulia presso Piazza Europa; dalle 20, per i più piccoli, intrattenimento magico e laboratorio creativo di teatro sulla sostenibilità ambientale; dalle 21 serata danzante con Germano e Marco Z.

Domenica 1 settembre

Presso Rocca Center: alle 14 Agri – Tractor Contest, la prova con trattore per misurare le proprie conoscenze tecniche. Presso Piazzale dei Tigli, Piazza Europa e lungo via SS. MM. Gervasio e Protasio: alle 8 esposizione dei mezzi agricoli; dalle 8.15 apertura iscrizioni raduno trattori, moto e auto d'epoca presso il cortile della scuola dell'Infanzia Paolo IV con colazione per gli iscritti; alle 8.30 dimostrazione di macina a cura del Vecchio Mulino di Rudiano; alle 8.45 sveglia al paese a cura della Fanfara Bersaglieri ciclisti; dalle 9 apertura del mercatino degli hobbisti e presentazione di quadri di vita quotidiana della civiltà contadina dei primi del '900 a cura del gruppo «Il Buon Tempo Antico» e taglio del nastro e benedizione della 14esima Sagra del Quarantì alla presenza degli esponenti delle associazioni con l'accompagnamento musicale dei Fanti Piumati e il Volo di gruppo degli aerei leggeri delle «Aquile del Quarantì »; alle 9.30 partenza del giro turistico auto e moto d'epoca; dalle 10 alle 15 esposizione delle Ferrari a cura della scuderia Ferrari sfc Offlaga; dalle 12 pranzo a base di spiedo; dalle 14 alle 17 «Roping», dimostrazione di presa del vitello al lazzo in via Donizetti; dalle 16 alle 18 esibizione di pattinaggio a cura della Skate Village; dalle 17 alle 19 volo in mongolfiera presso piazzale Gandhi; dalle 18,30 apertura zona ristoro con sfida del toro meccanico, serata danzante e spettacolo pirotecnico; alle 23.30 estrazione dei numeri della lotteria della Sagra e conclusione dei festeggiamenti.