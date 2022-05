iseo

Cambio al vertice per la Sviluppo turistico lago d'Iseo, che dal prossimo anno sarà gestita da privati

Cambio al vertice della Sviluppo turistico lago d’Iseo. A prendere il posto di Gabriele Maria Brenca come amministratore unico di Sassabanek è Fabio Losio, responsabile di un’azienda metalmeccanica di Isorella ed esponente della Lega.

Fabio Losio è il nuovo amministratore unico di Sassabanek

E’ stato nominato dall’assemblea dei soci, su indicazione del sindaco Marco Ghitti, che in qualità di primo cittadino del Comune di Iseo rappresenta l’ente socio di maggioranza (a seguito dell’uscita di A2A e dell’investimento di circa 250mila euro per l’acquisto delle quote) della società partecipata a prevalente capitale pubblico che gestisce camping e lido di Iseo. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio d’esercizio: come spiegato dall’amministratore uscente, "la società Sviluppo turistico lago d’Iseo ha chiuso il 2021 in utile per 29mila euro, risultato frutto principalmente dello storno di un fondo rischi da 160 mila euro".

E’ stata confermata anche la chiusura dell’istruttoria per l’operazione di project financing che prevede la cessione a privati della gestione dell’impianto di via Colombera, per cui la società aveva aperto un bando esplorativo alla ricerca di soggetti interessati a investire nella riqualificazione del camping e del lido. La società privata ha presentato una proposta che prevede investimenti per circa 6 milioni di euro nell’ambito di una operazione che verrà perfezionata tramite un bando europeo. La gestione di camping, accoglienza e strutture sportive di Sassabanek resterà ancora per questa stagione "interna", mentre la società si avvia verso un nuovo futuro.