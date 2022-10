"Ero Alice": si indagano attraverso il cinema i risvolti mentali e fisici della pandemia

Ritrovare il senso del contatto tra esseri umani: qualcosa di ancestrale e profondo che la pandemia ha minato profondamente, andando a scavare solchi nell’inconscio di molti. Si intitola Ero Alice il mediometraggio (45 minuti) che verrà proiettato giovedì 13 ottobre alle 20.30 alla Casa della Musica, a Palazzolo sull'Oglio.

I risvolti mentali e fisici della pandemia

L’evento – che vede la collaborazione tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio (Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali), la Fondazione Emilia Bosis, l’associazione Il Club, il Centro di Formazione Musicale Riccardo Mosca, il Centro Diurno di Palazzolo del Dipartimento di Salute Mentale di Iseo – è a cura della Fondazione Bosis stessa: Ente meritorio, con sede a Bergamo, che dal 1998 si occupa della cura delle persone che soffrono di disturbi mentali, attraverso metodologie mirate di intervento terapeutico e socio–riabilitativo.

Proprio in quest’ottica si inserisce il film Ero Alice, che – con la sceneggiatura del gruppo Eros Collettivo per la regia di Valentina Grigò – indaga in maniera onirica e talvolta simbolica le conseguenze mentali del bisogno di contatto fisico nell’epoca delle restrizioni sanitarie.

"Ero Alice"

Un film molto liberamente ispirato dalle suggestioni del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll (1865), a cui ha fatto seguito Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò (1871), i cui protagonisti qui vengono interpretati come archetipi e sfaccettature dello stesso personaggio, sfruttando la maschera per sviluppare alcune caratteristiche del sé, in risonanza con il sé degli altri, anche in chiave sensuale. All’evento saranno presenti alcuni attori del cast, nonché Giulia Benetti – referente culturale della Fondazione Bosis e ideatrice del film – e la regista Valentina Grigò. Dopo la proiezione, a fine della serata, ci sarà la possibilità di porre alcune domande agli specialisti presenti – il dottor Gian Luca Guizzetti e il dottor Rodolfo Mazzoncini – mentre Il Club

proporrà un rinfresco, grazie alla sua squadra di catering dell’Atelier Melograno.

Gli interventi

A nome dell'Amministrazione è intervenuta l'assessore ai Sevizio Sociali Ombretta Pedercini, insieme all'assessore alla Progettazione culturale Marina Bertoli.

Come Amministrazione abbiamo molto a cuore il tema dell’inclusività, in tutte le sue sfaccettature. Questa è una tematica particolare, qui trattata attraverso la lente della rilettura artistica: strumento capace di far emergere riflessioni e spunti al di là dell’ovvio. Ecco perché abbiamo deciso di accogliere l’invito della Fondazione Bosis di ospitare la proiezione di Ero Alice come occasione di approfondimento.

Non è mancato nemmeno l'intervento di Giulia Benetti: