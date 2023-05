Ruspe e operai al lavoro all’ingresso dello stadio di Iseo, dove sono iniziati nei giorni scorsi i lavori del secondo e ultimo stralcio di via Gorzoni.

Entro fine giugno nuovi parcheggi per stadio e riserva naturale

"Con gli interventi in corso di realizzazione l’Amministrazione comunale intende ultimare una riqualifica, avviata l’anno scorso, volta a migliorare la viabilità del sito adibito alla raccolta dei rifiuti, riqualificando contestualmente l’intera area antistante lo stadio comunale - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cristian Quetti - L’isola ecologica è un sito delicato e opere di riqualificazione della sua area circostante non possono essere tralasciate. Purtroppo il progetto originario non prevedeva tali lavori e pertanto sono molto soddisfatto dell’esser riuscito a reperire, se pur mediante due stralci distinti da circa 200mila euro cadauno, le somme necessarie senza aver contratto alcun mutuo".

I lavori dovrebbero essere ultimati entro fine giugno restituendo allo stadio comunale i nuovi parcheggi, di supporto anche alle Torbiere.