E’ nata una stella dello wakeskate Ermanno è campione italiano.

Il campione italiano è dellese

E’ nata una stella nel wateskate. Ermanno Tomaselli Meini in poche settimane ha prima vinto il campionato italiano Under 18, poi dopo essere stato convocato in nazionale è arrivato sesto negli Europei disputati a Torino e infine quinto nei Mondiali di Parigi. Un exploit incredibile per il 17enne di Dello, che si è avvicinato a questo sport solo due anni fa.

Eppure, i risultati sono li da vedere e dimostrano che si tratta di un talento puro. Un'amore nato quasi per caso, dopo aver praticato per anni il gioco del calcio.

«Un giorno è arrivato a casa e ci ha detto che voleva provare questo sport – racconta la mamma Elena – Aveva da poco smesso di giocare a calcio, aveva quattordici anni e ci disse che voleva provare questa disciplina. Ha cominciato due estati fa così per scherzo, all'Awake».

Che ci fosse passione lo si era capito subito, ma man mano sono uscite delle qualità importanti. Tanto da partecipare al campionato italiano.

«L'hanno convinto a partecipare al campionato Under 18 a Padova e ha vinto. Era praticamente la sua prima gara e per tutti noi è stata un'emozione incredibile: ci siamo ritrovati in casa con un talento senza nemmeno saperlo».

E da lì poi è arrivata anche la convocazione in nazionale.

«Altra esperienza fantastica, a livello in primis di emozioni».

Ma anche di risultati verrebbe da dire.

«Si, effettivamente aver fatto un sesto posto agli Europei a Torino e un quinto ai Mondiali non è da tutti, anzi».

Mondiali a Parigi, un'esperienza a tutto tondo. «Era la prima volta che prendeva l'aereo e l'ha preso con la nazionale. Lui sta vivendo un sogno, ma anche noi». E ora già si pensa ai prossimi traguardi.

«Fino a febbraio non dovrebbe esserci nulla in ballo, essendo più che altro una cosa stagione. Ma lui non si ferma, continuerà con questa sfida».

Che, a questo punto, appassiona tanto anche noi.