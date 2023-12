“DiSegni DiVersi”: la mostra speciale di Gabriele Lobertini è aperta al pubblico

Il «rosso del fuoco» è il suo colore preferito ed è il colore della passione per l’arte di Gabriele Lobertini, uno dei ragazzi speciali dell’associazione Il Faro. Gabriele, a soli 24 anni, per la sua prima volta è protagonista di un’esposizione di “DiSegni” che verrà inaugurata domenica 17 dicembre a Bedizzole e rimarrà installata fino alla fine delle festività, il 6 gennaio. Ad ospitare la sua mostra sarà la Sala della Disciplina in Piazza Vittorio Emanuele II.

Un ragazzo dai mille interessi

Da piccolo Gabriele non amava disegnare e ricorda ancora i piccoli diverbi con la sua assistente alle elementari che, al contrario, voleva coinvolgerlo nel mondo dell’arte. Il suo interesse per la storia dell’arte è nato in prima media quando la sua professoressa è riuscita ad appassionarlo alla vita dei grandi pittori. Il nostro artista è un ragazzo dai mille interessi: frequenta lo SFA (servizio di formazione all’autonomia), segue un corso di teatro integrato, partecipa a lezioni di canto, va in piscina e 3 ore a settimana si dedica all’arte. Parte del suo percorso artistico è svolto individualmente con il sostegno dell’arteterapista Lorena Bianchini dell’Atelier delle Fate e parte in gruppo. La sua fantasia non conosce limiti; i suoi disegni regalano un’interpretazione della realtà originale e colorata. «Mi piacciono molto i colori luminosi, per questo spesso disegno in acrilico – ci spiega – Mi piace, però, usare tutte le tecniche. Qualche volta disegno con i pennarelli, altre volte uso le tempere per fare gli sfondi e mi diverto a stendere il colore con i pennelli più sottili sul margine, altre volte ancora seguo la tecnica della campitura interna con il pastello o uso le matite per la campitura esterna».

I suoi paesaggi in mostra

Insomma, Gabriele è un artista a 360° ed apprezza tutto dell’arte del disegno e della pittura. Il dipinto della storia dell’arte italiana che più lo appassiona è la Canestra di Frutta di Caravaggio, ma il soggetto che preferisce rappresentare sono le sirene. In questa mostra, inoltre, saranno presenti molti «ritratti di paesaggio» che sono le opere che più lo inorgogliscono. È pronto per far conoscere ai bedizzolesi come il mondo che crea nella sua testa con la fantasia prende forma attraverso il colore. All’inaugurazione della mostra, domenica alle ore 16:00, sarà presente anche la scrittrice bedizzolese Bernardetta Tonolini che presenterà il libro “DiSegni DiVersi” nato dalla collaborazione con Gabriele. Non resta che affacciarsi alla porticina della Sala per essere catturati dal travolgente entusiasmo dell’artista e dalla curiosità di scoprire le sue opere.