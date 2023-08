Dalla casa di Mattarella a Scampia: il verbo della pace viaggia lontano con la Kaki bike

In bicicletta dalla casa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a un giardino di rinascita. Questo il viaggio che, dal 6 al 9 agosto, ha coinvolto 7 ciclisti di Castegnato, fra cui la consigliera con delega ai temi di Pace Giulia Bonomelli.

Il tour, che ha attraversato l’intero litorale laziale per una media di 120 km giornalieri, è partito dalla Residenza Presidenziale a Castel Porziano con direzione finale il Giardino dei Cinque Continenti e della Nonviolenza a Scampia. L’obiettivo del «Kaki bike», questo il nome dell’iniziativa, è stato visitare gli esemplari dopo la piantumazione.

Accolti dai carabinieri forestali, i ciclisti hanno vissuto un sogno: «sembrava di stare tra amici, in realtà avevamo con noi il Presidente della Repubblica».

Infine l’arrivo a Scampia passando per i piccoli traguardi che hanno reso meno faticosa la pedalata.

Non è stato solo un percorso fisico, ma un’avventura fatta di incontri - ha confessato la consigliera-ciclista - Sono stati straordinari gli incontri con le persone: dal sopravvissuto al bombardamento di Cassino; al sindaco di un paese in cui ci sono state le marocchinate; all’abate di Monte Cassino che ci ha accolti con la bandiera della Pace; per non parlare di chi gestisce beni confiscati alla Camorra.