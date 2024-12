Doveva essere pronta un anno fa, a dicembre 2023, poi il termine era slittato alla fine dell’estate, e successivamente rinviato ancora. Una lunga attesa che finalmente si è conclusa, mettendo sotto l’albero di Natale dei rovatesi la nuova isola ecologica.

Da lunedì apre la nuova isola ecologica

Il centro di raccolta rifiuti sorge in via Primo Maggio, nei pressi della rotonda all’incrocio con via Rimembranze. Da lunedì 9 dicembre la struttura, che si snoda su una superficie di oltre 4mila metri quadrati, sarà ufficialmente operativa; l’accesso sarà consentito ai residenti nel Comune di Rovato tramite utilizzo di Crs (Carta regionale dei servizi) dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

L'intervento del sindaco

"Il nuovo centro di raccolta comporta un miglioramento notevole, ci voleva, erano anni che ne avevamo bisogno – ha sottolineato il sindaco Tiziano Belotti – Secondo me è il più bello della provincia".

Il primo cittadino ha evidenziato l’ottima accessibilità sia dal centro di Rovato che dalle frazioni, affacciandosi sulla tangenzialina. La piattaforma dispone di ingresso e uscita separati, in modo da ridurre le interferenze tra i mezzi; all’interno dell’impianto sono presenti servizi che mancavano nella vecchia isola ecologica di via Martinengo (ad esempio la pesa) e anche la posizione dei cassoni agevola lo smaltimento dei rifiuti.

"L’opera arriva un po’ in ritardo ma il lavoro è stato fatto bene e non possiamo che ringraziare Aprica (del gruppo A2a, ndr) – ha proseguito Belotti - Immagino che per qualche settimana si verificheranno dei disguidi, abbiamo informato il più possibile i cittadini ma è probabile che a qualcuno la notizia del trasferimento sia sfuggita".

Tenere aperte entrambe le strutture in fase transitoria si è rivelata fin da subito una soluzione impercorribile, quindi gli utenti che per errore si recheranno alla vecchia isola ecologica saranno indirizzati verso la nuova piattaforma.