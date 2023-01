Consorzio di bonifica Oglio Mella, Renato Facchetti eletto presidente.

Consorzio di bonifica Oglio Mella

Nella sua prima seduta di oggi (venerdì 13 gennaio 2023), il Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Oglio Mella ha eletto presidente Renato Facchetti, cinquantanovenne imprenditore agricolo di Chiari. Il presidente Facchetti sarà affiancato nel Comitato esecutivo dal vicepresidente Ferdinando Platto e da Carlo Invernizzi.

Si pensa alla prossima stagione irrigua

Il Consiglio è già al lavoro per mettere in campo le azioni necessarie in vista della prossima stagione irrigua e per assicurare le indispensabili funzioni di difesa idraulica del territorio della pianura occidentale bresciana fra i fiumi Mella e Oglio. Prioritarie restano le strategie per affrontare le criticità del lungo periodo di siccità che continua a protrarsi, con le riserve idriche del bacino dell’Oglio ancora al di sotto di quasi la metà rispetto alla media del periodo 2006-2020.

Il Consiglio di Amministrazione

Oltre al presidente e ai due membri del Comitato esecutivo, fanno parte del Consiglio d’amministrazione per il prossimo quinquennio i membri eletti dai consorziati nella partecipata tornata elettorale dello scorso dicembre: Enrico Bettoni, Pietro Caruna, Marco Corna, Enrico Danesi, Giuseppe Gussago, Remo Orizio, Luigi Pagani, Francesco Rezzola e Davide Zugno. Siedono inoltre nel consiglio Luca Colosio, assessore del Comune di Travagliato, in rappresentanza dei 72 comuni del comprensorio di bonifica; e il vicesindaco di Manerbio Giandomenico Preti per la Provincia di Brescia.

Nella foto in evidenza da sinistra Ferdinando Platto, Carlo Invernizzi e Renato Facchetti.