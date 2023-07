Comezzano Cizzago, è un piccolo Comune esattamente a metà strada tra Brescia e Bergamo, nella Pianura Padana. E proprio in un territorio in cui la cultura è strettamente legata alla coltura, nasce il Teatro Mais: un luogo in cui ritrovarsi per ascoltare musica e degustare i prodotti del territorio. Un Teatro che nasce, cresce e muore con il ciclo delle stagioni e che, questa mattina, sabato 1 luglio, ha proposto il Concerto all'alba.

Concerto all'alba con Teatro Mais

L’ obiettivo del progetto è la valorizzazione del territorio, della cultura e della coltura. Il nastro è stato tagliato domenica 25 giugno alle ore 20,30, in presenza di numerosi sindaci dei paesi confinanti , un successo nella partecipazione e l’esecuzione del Gruppo Caronte con “Flower Power” un’omaggio ai grandi Festival del Rock.

Quella di stamattina è stata un’atmosfera da “Echoes” dedicato alle ere dei Pink Floyd, sempre per violino, violoncello, arpa, pianoforte e voce, il resto lo farà il sole.

Protagonista il Gruppo Caronte con Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all'arpa e Luigi Signori al pianoforte e voce.

La partecipazione

Nonostante l'orario e la temperatura non favorevole, grande è stata la partecipazione. In tantissimi, da Comezzano e non, hanno risposto positivamente all'invito del sindaco Alida Potieri, dell'Amministrazione e, soprattutto, all'invito di Teatro Mais a vivere un'esperienza indimenticabile.