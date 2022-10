La comunità in lutto per Littorio Mazzatorta. Il papà dell'ex sindaco di Chiari si è spento a 89 anni.

Chiari in lutto per il papà dell'ex sindaco Mazzatorta

Una notizia che ha rattristato tutti coloro che lo conoscevano, ma che soprattutto ha alimentato un senso di vicinanza e cordoglio per l'ex sindaco di Chiari, Sandro Mazzatorta. Si è spento oggi, martedì 25 ottobre, Littorio Mazzatorta, conosciuto come Franco. Persona giovale e alla mano, originario di Verbania, era conosciuto in città in quanto padre dell'ex primo cittadino. Sandro Mazzatorta (anche senatore della Repubblica) ha guidato la città fino al 2014, per ben due mandati.

L'ultimo saluto

Littorio Mazzatorta lascia nel dolore la moglie Luciana, i figli Franca con Amilcare e Sandro con Monica, i nipoti Jacopo e Sofia. Il defunto è stato trasportato alla Casa del Commiato in via Rudiano 20 e, stesso nella giornata di oggi, la salma verrà accompagnata al tempio crematorio.

Il cordoglio

Numerose le espressioni di cordoglio pervenute anche alla redazione di ChiariWeek, che si unisce al lutto.