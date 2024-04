Chiari: rinvenuto il cadavere di un senzatetto

Chiari, tragico rinvenimento nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 aprile 2024).

Rinvenuto il cadavere di un senzatetto a Chiari

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 15 in via Vecchia per Brescia, nella strada di campagna al confine con Coccaglio. I carabinieri di Chiari intervenuti sul posto hanno identificato l'uomo. Si tratta di un uomo di 45 anni, originario di Modena, ma residente nel Mantovano.

La tragica scoperta

L'uomo aveva un conoscente in città, motivo per il quale ogni tanto veniva a Chiari. Questa persona, dalla quale si era recato circa una settimana, non lo sentiva da qualche giorno e ha così deciso di andarlo a cercare. La clarense si è dunque recata in un luogo conosciuto dalla vittima e l'ha trovato senza vita. Immediatamente ha allertato le Forze dell'ordine.

Ad intervenire sul posto un'automedica, un'ambulanza e i Carabinieri. Si è trattato di morte naturale, la salma è già stata riconsegnata. Sul posto le Onoranze Funebri Mombelli.