Rezzato: rinvenuto cadavere nel canale

Tragico rinvenimento a Rezzato, rinvenuto cadavere nel locale.

Dove è avvenuto il ritrovamento

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emrgenza urgenza) l'allarme è scattato verso le 19.40 di ieri (giovedì 18 gennaio 2024) in via Giuseppe Garibaldi.

Attivata la macchina dei soccorsi: per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Ad essere ritrovato il corpo di un uomo di 50 anni. A giungere sul posto un'ambulanza e un'automedica, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Da chiarire le cause del decesso

Restano da chiarire le cause del decesso. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e Polizia locale per la gestione del traffico.