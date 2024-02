Si è tenuta stamattina, come da tradizione, la cerimonia dei riconoscimenti civici per i benemeriti clarensi che dal 2006 la Città di Chiari, in occasione della festività dei Santissimi Patroni Faustino e Giovita, assegna ai suoi cittadini meritevoli.

Chiari in festa per San Faustino: consegnati i riconoscimenti civici

La cerimonia si è svolta nella Sala Repossi del Comune dove erano presenti il presidente del Consiglio comunale Laura Capitanio, i componenti della Commissione consiliare preposta all'assegnazione delle benemerenze (i consiglieri Giulia Festa, Ermanno Pederzoli, Gabriele Zotti), il prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini, il comandante di Compagnia dei Carabinieri di Chiari, il maggiore Michele Capone e il consigliere regionale Massimo Vizzardi.

Come ha sottolineato il presidente della Commissione consiliare per il conferimento delle civiche benemerenze Laura Capitanio:

Questo momento, che nel corso degli anni si è consolidato come tradizione clarense, apre una riflessione sul valore aggiunto che ciascuno, per tramite del proprio operato, può apportare alla Comunità. Non è un caso che sia proprio la Città a manifestare, attraverso la presentazione delle candidature, il sentimento di stima e riconoscenza nei confronti dei benemeriti. Riconoscimenti che quest'anno premiano il lavoro ben fatto, che lascia il segno.

I premiati e le motivazioni

Davide D’Aquila

Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri. Nel 2010 assume la carica di Comandante della Stazione Carabinieri di Chiari. Tra gli anni 2015 e 2016 è in Missione NATO in Kosovo quale Comandante di squadra. Vanta numerose attestazioni di merito, tra le quali un Encomio Solenne del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per aver salvato, al di fuori dell'orario di servizio, un anziano durante un incendio divampato in un condominio proprio a Chiari (2017), attivando prontamente i soccorsi per tutte le altre persone coinvolte.

Senso del dovere e nobiltà d’animo si coniugano a servizio dello Stato nell’attenzione al territorio e alla sicurezza dei suoi cittadini. La Città di Chiari esprime gratitudine e stima per l’alto valore umano dimostrato nell’esercizio delle proprie responsabilità, che rispecchiano pienamente i principi di chi indossa con orgoglio la divisa, onorando la Repubblica.

Sonia Mura

Conseguita la laurea presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e perfezionate le proprie competenze alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano nel 1984 da vita alla scuola “Danza Studio” di Chiari. Lo staff della scuola è costituito da insegnanti altamente qualificati e di chiara fama e persegue l’obiettivo di formare danzatori amatori e professionisti nonché di divulgare e promuovere la cultura della danza.

Danza vissuta come espressione del sé, come strumento di relazione e comunicazione. Con professionalità e trasporto fa del proprio talento uno strumento educativo. Insegnando a seguire il ritmo e ad inseguire il sogno, contribuisce a coltivare ed accrescere la cultura della bellezza nella nostra comunità.

Claudio Cominelli

In servizio dal 1984 al 2023 come collaboratore scolastico presso la Scuola Primaria cittadina, ha lasciato il segno nel cuore di quanti hanno potuto apprezzare la sua dedizione al lavoro. Presente a ritirare il premio la sorella Cristina.

«Cuore grande nelle piccole azioni quotidiane. Svolgendo con encomiabile dedizione un servizio fatto di attenzioni e cure, ha contribuito a far sì che la scuola potesse essere vissuta come casa accogliente».

Associazione Amici per la Diffusione della Musica Rock

L’Associazione ADMR – Amici per la Diffusione della Musica Rock nasce a Chiari nel 1997, grazie alla passione per la musica dei fratelli Mazzotti, Maurizio e Franco, quest’ultimo scomparso nel 2020. Nei suoi ventisette anni di storia l’associazione è stata in grado di organizzare quasi 300 concerti di alto livello, riuscendo a portare nella città bresciana musicisti che hanno scritto pagine di rock e dintorni e ha saputo far respirare a Chiari la stessa aria di Londra, New York, Austin, Boston e tante altre città dal cuore pulsante di musica. Oggi ADMR è anche Rock Web–radio, emittente radiofonica online dedicata alla grande musica di qualità, con brani in rotazione continua ma anche un fitto calendario di programmi curati da alcuni tra i più grandi esperti di rock e limitrofi in Italia.

«La passione per il rock, condivisa in un ambiente famigliare e amicale, si fa missione nella diffusione di una cultura musicale che attecchisce in un contesto di volontariato verace. Per una Chiari che diventa palcoscenico internazionale, alza il volume e sa farsi sentire».

Lo scambio dei doni

Al termine della Messa solenne in Duomo, presieduta dal prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini, insieme al parroco di Lograto, don Sergio Merigo (ex segretario del vescovo) si è svolto lo scambio dei doni tra la Parrocchia e il Comune di Chiari.

L'Amministrazione, ha rinnovato l'impegno al sostegno delle opere di recupero e restauro presso la Chiesa dedicata alla Beata Vergine di Caravaggio al cimitero, testimoniando ancora una volta l'attaccamento della comunità clarense a questo luogo dall'alto valore simbolico per la Città.

Anche quest'anno, come la tradizione vuole, non sono mancati i tremarì, il mazzo di rose e mimose che accompagnano da sempre questo giorno di festa.

Il servizio completo domani in edicola su ChiariWeek.