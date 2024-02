E' tutto pronto per uno dei giorni più attesi dell'anno. Domani è il 15 febbraio e Chiari celebra i suoi patroni, San Faustino e Giovita.

Chiari è pronta per San Faustino

Dopo una partenza a rilento a causa della pioggia nel fine settimana, è entrato a pieno regime il lunapark (con una nuovissima ruota panoramica) che per l'occasione funzionerà dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 24. Domani mattina, alle 9.30, ci sarà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti civici, in sala Repossi del Municipio, curata dal presidente del Consiglio comunale Laura Capitanio. Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti liturgici, alle 10.30 ci sarà la Messa solenne in Duomo con scambio dei doni tra l'Amministrazione comunale e prevosto (con la presenza dell’immancabile il fiore del tremarì), mentre nel pomeriggio ci saranno, alle 16.30, i vespri solenni con benedizione della città con le reliquie dei Santi Faustino e Giovita.

L’assessore alla Cultura, Chiara Facchetti, ha organizzato anche una visita guidata alla città nel pomeriggio (con visita allo stucco lucido in sala Repossi) e la vista della città dalla torre di piazza Zanardelli. La partenza è per le 15. Invece, in serata, un appuntamento da non perdere: al polo delle primarie ci sarà «Il Bibbiù» di Achille Platto con Sergio Mascherpa. Nel giorno più importante dell'anno, infatti, si omaggerà un clarense indimenticabile, già destinatario di un riconoscimento civico.

Le modifiche alla viabilità

In questi giorni che la città ospita le giostre e si appresta alle celebrazioni, il mercato trova, infatti, in viale Cadeo e su tutto il territorio comunale è stato sospeso il disco orario. Inoltre, fino a lunedì 19 febbraio 2024, secondo quanto disposto dal Comandante della Polizia Locale Aniello Amatruda, vige l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli anche autorizzati, in piazzetta Zeveto, piazzetta Vittime della Strada, viale Mellini Mellini (rata), piazza Martiri delle Foibe, via Lupi di Toscana, piazza Martiri della Libertà e piazza al Milite Ignoto. Lo stesso vale, anche per tutti i veicoli anche autorizzati.