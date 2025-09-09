Chi è il medico di Chiari in gara al torneo dei campioni di Sarabanda

Ci sarà anche il medico di Chiari Francesco Blasetti, oculista ospedaliero di 44 anni, al torneo dei campioni di Sarabanda che sarà trasmesso questa sera, martedì 9 settembre, su Italia1. Originario dell’Abruzzo, da circa dieci anni in servizio all’ospedale cittadino come chirurgo oculista, Blasetti ha un’altra bruciante passione oltre a quella per la medicina: quella per i quiz musicali televisivi. Dopo aver conquistato il titolo di campione a “Don’t Forget the Lyrics!”, sul Nove, condotto da Gabriele Corsi, questa estate aveva deciso di sfidare la sua memoria eccezionale anche a Sarabanda, il noto programma condotto da Enrico Papi. E anche in questo caso è diventato campione, così da conquistare l’accesso al torneo speciale in onda oggi in prima serata. Si sfideranno saranno i cinque concorrenti che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz.

L’oculista di Chiari Blasetti

Classe 1981, originario di Tocco da Casauria in provincia di Pescara ma ormai clarense d’adozione, Blasetti aveva raccontato i segreti della sua “arte” in una lunga intervista a ChiariWeek, nei mesi scorsi.

“C’è uno studio dietro. La mia passione per la musica nasce quando ero bambino e rubavo i 45 giri di papà . La musica nella mia vita c’è sempre stata. Da ragazzo ho studiato pianoforte, mi sono diplomato al Conservatorio. Ma non faccio concerti e non canto al karaoke…” aveva raccontato.

Le vittorie in due programmi in prime-time, inevitabilmente, sono anche una porta per la notorietà.

“E’ strano, le persone mi fermano al supermercato mentre faccio la spesa. Non me l’aspettavo. La cosa bella è che ho ricevuto solo complimenti e commenti positivi. Visto che i detrattori ci sono sempre, mi aspettavo qualche critica, invece mi hanno scritto solo per esprimere apprezzamenti. La competenza sicuramente paga, ma un pizzico di fortuna ci vuole sempre!” raccontava.

La solidarietà

Campione in studio, ma anche nella vita: il medico clarense si è infatti dimostrato in più di un’occasione anche un campione di solidarietà. Metà della vincita incassata per la partecipazione a “Don’t Forget the Lyrics!” l’ha infatti destinata in beneficenza alla Fondazione Veronesi, che si occupa della ricerca e cura dei bambini affetti da malattie di tipo oncoematologico».

L’avventura a Sarabanda

Partecipare la scorsa estate a “Sarabanda” è stato per Blasetti il coronamento di un piccolo sogno, nato da bambino. È rimasto in gara per quattro giorni, da domenica a mercoledì, tradito sul finale nel gioco chiamato “Asta musicale”, il quiz che determina la qualificazione al match finale. Nelle puntate precedenti aveva sfiorato la vittoria del montepremi indovinando sei canzoni su sette in 30 secondi. Da qui l’accesso a questo torneo speciale, in onda stasera. Contro di lui ci saranno altri quattro campioni. In palio, nientemeno che un montepremi da 100mila euro. Si tratta di Ilaria Sambinello, 37 anni, di Vigevano, Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, Marco Briano, 26 anni, di Savona, e Giuliano Vacca, 23, della provincia di Isernia.