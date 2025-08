Piccolo schermo

Dopo aver conquistato il titolo di super campione a Don't Forget the Lyrics!, inizia una nuova avventura per il professionista

E' un sogno che si avvera per il dottor Francesco Blasetti, medico chirurgo oculista all'ospedale di Chiari. Dopo essersi fatto conoscere sul piccolo schermo per avere conquistato il titolo di super campione dell'edizione 2024 di Don't Forget the Lyrics! nella puntata in onda giovedì 19 dicembre sul Nove, il professionista è riuscito a sbarcare nel noto programma televisivo di Canale5 Sarabanda. E anche qui è stato incoronato campione!

Il dottor Blasetti torna protagonista in tv ma stavolta a Sarabanda

Nato nel 1981 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, il dottor Francesco Blasetti è ormai clarense d'adozione: da anni, infatti, vive e lavora nell’Unità operativa di Oculistica dell’Asst Franciacorta. All'inizio della puntata di Sarabanda trasmessa domenica 3 agosto su Canale 5 ha rivelato che per 25 anni ha tentato, invano, di partecipare al programma condotto da Enrico Papi. Un sogno che finalmente, dopo una lunghissima attesa, si è avverato e con risultati eccezionali. Il dottor Blasetti, infatti, dopo una gara davvero impeccabile è approdato alla sfida finale (il 7 x 30) contro il campione Fabrizio, un avversario molto preparato. Non solo l'ha battuto, ma ha perfino sfiorato la vittoria del montepremi (ben 76mila euro) indovinando sei canzoni su sette.

L'avventura continua

Il dottor Francesco Blasetti tornerà in gara oggi, lunedì 4 agosto, alle 18.45 su Canale 5. Sicuramente tutta Chiari farà il tifo per lui!