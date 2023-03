Ben dieci gruppi presenti, con oltre cento tra volontari, scolaresche e privati cittadini, che hanno deciso di dedicare una mattinata alla cura attiva del proprio territorio. Un’operazione che ha portato alla raccolta di circa due tonnellate (1.700 chili) di rifiuti a Palazzolo sull'Oglio.

Cento volontari all’opera per raccogliere due tonnellate di rifiuti

È stata un successo l’edizione 2023 della Giornata del Verde Pulito, che si è tenuta sabato 11 marzo. L’evento, organizzato dall’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi, in collaborazione con diverse associazioni e il supporto logistico dell’Ufficio Ecologia del Comune, ha interessato numerose aree della città.

Tra i gruppi, erano presenti quello dell’associazione Ekoclub Palazzolo che ha operato in via Cave e fino all’ex Cotonificio Ferrari di via Molinara, nonché nella strada che costeggia la diga Italgen fino a via Sondrio; mentre il gruppo dell’associazione Ekologia Italica, grazie all’impiego della barca di Giovanni Vito Facuetti ha raccolto rifiuti lungo le sponde del fiume Oglio, nei dintorni del parco Metelli. Presente anche la Coldiretti che ha pulito e decespugliato la passerella di via Calci, recuperando i rifiuti gettati lungo la scarpata, nonché via Piantada, nell'area del Centro di Raccolta (Isola Ecologica).

Immancabili, poi, le Penne Nere. Nello specifico, il Gruppo Alpini Palazzolo ha decespugliato e ripulito le scarpate sul lato est della seriola Vecchia (in corrispondenza parco Metelli). Quello di San Pancrazio, invece, ha operato nella zona davanti al cimitero della frazione e nella vicina scarpata che dà sull’accesso alla tangenziale Sp469 (nel tratto che affianca via Lancini), in via Malogno (dal cavalcavia della tangenziale fino a San Pancrazio) e nelle strade rurali della frazione. Non solo. Le Penne nere di San Pancrazio hanno anche accompagnato le classi 2^E (18 alunni) e 3^E (21 alunni) della scuola secondaria di primo grado (scuola media) di San Pancrazio (I Istituto Comprensivo), con la loro referente, la professoressa Caterina Pacinotti.

Presenti anche le scuole

Anche l’Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio, però, ha contribuito alla pulizia con le classi 3^E (19 alunni) e 1^A (19 alunni) che, coordinate dalla professoressa Ermelinda Colla, hanno pulito alcune aree del quartiere Mura nelle giornate di venerdì e sabato marzo.

Presente anche la sezione locale del Cai, che si è occupata della sistemazione del sentiero pedonale tra piazzale Oriana Fallaci e la diga ex Marzoli in località Bravadorga, mentre il Gruppo Marinai è intervenuto nel proprio Parco dei Marinai d’Italia in via Don L. Schivardi. Sempre all’opera anche il Gruppo di Protezione Civile che ha operato in viale Europa, dal confine con il Comune di Cologne alla rotonda di via Bergamo; mentre la sezione palazzolese della Federcaccia è intervenuta in via Malogno, ripulendo le scarpate dei cavalcavia di collegamento alla SP469, nonché in via Albarello, Via Lancini e Piazzale J.F.Kennedy.

... e i singoli cittadini

Infine, un gruppo eterogeneo di volontari, tra cui quelli dell’ASUP, Associazione Senegalese Uniti di Palazzolo sull’Oglio, e tanti privati cittadini è intervenuto in via Torre del Popolo, via Sant’Alberto, via Santissima Trinità, al parchetto di via M. d’Azeglio e nel rione Riva. La giornata si è poi conclusa in modo conviviale con un ristoro tutti insieme in Castrina.

L'intervento dell'assessore

Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa edizione e non avevamo dubbi che la cittadinanza avrebbe dato il proprio contributo alla tutela del territorio. Il senso di una giornata come questa è di sensibilizzare sempre più persone su quanto sia importante tutelare le proprie risorse naturali, diffondendo sempre di più una sana cultura ecologica e mostrando quanto davvero il contributo di tutti possa fare la differenza. Grazie ai dipendenti dell’Ufficio Ecologia e Patrimonio, e ai tanti e tante palazzolesi che sono stati con noi in questa giornata.

Queste le parole del vicesindaco e assessore all’Ambiente, Francesco Marcandelli.

Ecco alcune immagini

(fotografie di Francesco Bertarelli)