"Cena sotto le stelle", al via la seconda edizione

Con un dress code di colore bianco venerdì 26 agosto, a partire dalle 20, a Roccafranca si terrà presso il campo sportivo la seconda edizione della «Cena sotto le stelle».

Un'atmosfera magica

Il Comune, che ha voluto realizzare un evento che si distinguesse da quelli realizzati dai Comuni limitrofi, ha deciso di proporre una serata completa in tutto e per tutto. Infatti ai partecipanti non sarà richiesto altro se non di portarsi un centro tavola per abbellire la serata e rendere l’atmosfera della piazza di Roccafranca ancora più emozionante e magica.

«Siamo riusciti a ottenere una collaborazione con il ristorante L’antica Rocca, che in quella sera farà per noi un servizio catering, con tavoli, sedie e menù completo. Abbiamo poi creato una sinergia con le attività e le aziende di Roccafranca che faranno da sponsor, ossia il Comune non offrirà un contributo economico, ma la riuscita di questa serata sarà soltanto merito degli enti esterni al comune».

Ad arricchire l’evento ci sarà poi un Dj set e musica dal vivo. Per avere maggiori informazioni in merito alle iscrizioni e al regolamento è possibile visitare il sito internet del Comune di Roccafranca.