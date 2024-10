Alla scoperta delle bellezze del territorio: a Pontoglio sono arrivati i cartelli turistici per conoscere il paese "fai da te".

Cartelli turistici per scoprire "fai da te" le bellezze del paese

"Pontoglio, un comune ricco di storia e cultura, ha intrapreso un progetto significativo volto a valorizzare i luoghi salienti e i monumenti che caratterizzano il territorio. Questa iniziativa nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione comunale, desiderosa di mettere in risalto il patrimonio storico e culturale di Pontoglio e di rendere più accessibile la conoscenza della sua storia".

Queste le parole del vicesindaco, Debora Stabile. Grazie alla collaborazione con l'Istituto comprensivo di Pontoglio, in particolare sotto la guida dell'insegnante Dario Forlani, è stata infatti avviata una proficua attività di ricerca. Gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno dedicato tempo ed energia per esplorare e documentare la storia dei luoghi significativi del paese. I risultati di questo lavoro si sono tradotti nella creazione di cartelli turistici informativi, che ora arricchiscono le aree più rappresentative di Pontoglio, fornendo ai visitatori e ai residenti dettagli storici e culturali.

I cenni storici

Questi cartelli, oltre a fungere da guida per chi desidera scoprire il territorio, sono stati pensati per integrare e arricchire la sezione "Cenni Storici» del sito ufficiale del Comune di Pontoglio.

"Qui, chiunque sia interessato potrà trovare ulteriori informazioni sui luoghi e monumenti, approfondendo così la propria conoscenza del patrimonio locale. La buona riuscita di questo progetto rappresenta un primo passo verso una collaborazione duratura tra l’Amministrazione comunale e le scuole. Si spera, infatti, di continuare a lavorare insieme per sviluppare nuovi cartelli turistici che mettano in luce ulteriori punti di interesse, contribuendo così a una più ampia valorizzazione della storia e della cultura di Pontoglio".

Non appena collocati, subito hanno iniziato a dare nell’occhio, attirando la cittadinanza e non solo.

"La creazione di questi strumenti informativi non solo aiuta a preservare la memoria storica del comune, ma offre anche un'opportunità unica per coinvolgere le giovani generazioni nella scoperta e nella valorizzazione del proprio territorio. Con il supporto di tutti, sarà possibile continuare a scrivere la storia di Pontoglio, rendendola sempre più accessibile e conosciuta".