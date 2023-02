Campione nazionale di «Latte Art 2023».

Campione nazionale di "Latte Art 2023"

Lui è Stefano Nodari, classe 1993. Il titolo è arrivato al Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, il Sigep, andato in scena alla fiera di Rimini il 24 e 25 gennaio. Attualmente impiegato alla Pasticceria Maresi di Brescia, a novembre volerà a Taipei, in Taiwan per rappresentare l’Italia ai Mondiali. Quella di Stefano è stata una passione sempre presente, ma coltivata da adulto (nel 2018), al termine del percorso scolastico di Ragioneria e solo dopo un precedente avvio della carriera lavorativa in uno studio (dove è rimasto per 5 anni).

«La decisione di intraprendere questa strada, e di avvicinarmi maggiormente alla disciplina che mi appassiona, è giunta a seguito del primo concorso di caffetteria - ha spiegato il campione - Però, è sempre stata lì. C’è anche una mia fotografia, da bambino, con una vecchia macchinetta del caffè rotta e il granoturco al posto del caffè».

Durante l’esperienza lavorativa dalle sorelle Plebani, al Mon Cri Cri di Azzano, Stefano ha preso parte a vari corsi e la sua passione è cresciuta sempre più.

«Nonostante lavorassi nel locale solo nel fine settimana, le titolari mi hanno dato la possibilità di partecipare ai corsi di formazione che mi hanno permesso di migliorare e imparare tutto ciò che riguarda la caffetteria di base - ha ribadito Stefano - Per questo le ringrazio».

Nel frattempo, però, il ventinovenne è rimasto sempre più affascinato da questa realtà. Poi, piano piano, si è instaurato in lui il desiderio di andare oltre e si è fatta strada l’idea della gara a Rimini.

«Nel 2019 ho deciso di voler rischiare - ha raccontato - Ho fatto un conto approssimativo di quanto ci sarebbe voluto per la preparazione e mi sono detto: “Vada per il 2023”, ma non potevo prevedere l’arrivo del Covid».

Grandi soddisfazioni

Nonostante questo, però, sacrificio e molto allenamento, gli hanno permesso non soltanto di arrivare preparato alla gara, ma anche di vincerla. Per la finale, in 10 minuti, Stefano ha dovuto presentare 6 bevande, una coppia per ogni set, il più possibile identiche tra loro.

«C’è dietro un lavoro di studio e perfezionamento. Per esempio, è necessario badare alle temperature corrette che permettono la realizzazione dell’elaborato artistico», ha spiegato.

Quelli portati in gara sono disegni precedentemente pensati e realizzati, poi riproposti sulle bevande.

«Non ho ancora ben realizzato quanto accaduto - ha concluso Stefano - In questi giorni ho ricevuto l’affetto di molta gente e numerose chiamate. Questo è solo il primo tassello di una sfida più grande, i Mondiali che si disputeranno a novembre a Taipei».

Lì dovrà confrontarsi con campioni provenienti da tutto il mondo, persone con livelli altissimi di bravura, ma lui si sta allenando con due campionesse mondiali Carmen Clemente, vincitrice 2022 e Manuela Fensore, campionessa 2019 e, nel lasso di tempo tra le due vittorie, nessun altro si è aggiudicato il titolo a causa del Covid. Dunque il 29enne è sicuramente in ottime mani.