Cambio tra le fila della maggioranza. Per motivi personali Lara Beretta, consigliera della lista civica Continuiamo Insieme che nel 2022 aveva sostenuto la candidatura del sindaco Gianmarco Cossandi, ha rassegnato le dimissioni. Ma la sedia in Consiglio non rimarrà vacante a lungo: a prendere il suo posto sarà Ugo Marini, primo dei non eletti, sempre in forza a Continuiamo Insieme.

Cambio nella maggioranza Beretta lascia, entra Marini

Dopo questi due anni di impegno da consigliere comunale, la vita mi ha aperto strade che si spostano fuori Regione: per questo, in coscienza, mi trovo a dover dare le dimissioni da tale ruolo istituzionale», ha commentato Beretta, che dal 2022 ad oggi ha lavorato a braccetto con l’assessora ai Servizi Sociali Ombretta Pedercini, con la delegata al Welfare di Comunità. La rassegna cinematografica Sguardi d’Insieme (presto alla sua terza edizione), la riattivazione del Gas (Gruppo di Acquisto Solidale) di Palazzolo, la rassegna La cucina del riciclo, ma anche una presenza attiva nella Commissione Pari Opportunità del Comune di Palazzolo e la realizzazione di molti appuntamenti dedicati alla cooperazione nel mondo del volontariato: grazie all’operato di Beretta sono stati molti i progetti inclusivi e solidale attivati sul territorio, «in linea con il mio compito e con quanto avevo promesso alla mia Città. Continuerò a collaborare e a rendermi utile in un altro ruolo, quello del volontariato, a me tanto caro. Ringrazio di cuore tutto il gruppo dei consiglieri di maggioranza, la Giunta e il Sindaco con i quali ho stretto un legame di cooperazione e fiducia, e grazie a tutti i miei concittadini che hanno condiviso con me questo pezzo di strada.

La surroga della consigliera diventerà effettiva in occasione del Consiglio comunale di giovedì 14: al suo posto quindi si insedierà Marini, anch’egli volto noto del volontariato cittadino in diversi ambiti, ex presidente del Consiglio San Girolamo che ogni anno organizza la rievocazione storica di Mura.

Esprimiamo gratitudine per l’operato di Lara Beretta, che ringraziamo per questi due anni di intensa attività e per l'impegno sempre offerto al volontariato, e le auguriamo il meglio per il futuro,

hanno concluso il primo cittadino Cossandi e l’assessora Pedercini, prima di rivolgere al nuovo consigliere «un caloroso benvenuto» e augurandogli buon lavoro.