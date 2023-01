Brescia-Iseo-Edolo, in corso lavori di realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato.

Brescia-Iseo-Edolo, al via i lavori

Sono in corso nella stazione di Iseo i lavori di realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M) a servizio della tratta Brescia – Iseo - all’interno della linea Brescia – Iseo – Edolo di Ferrovienord - in sostituzione degli attuali apparati ASCV (Apparato di Stazione con Calcolatore Vitale) e ACEI (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari).

Termine previsto settembre 2023

Nei locali dell’attuale sala d’attesa sarà installato un nuovo Posto Centrale, in grado di concentrare le funzioni e le logiche di tutti gli impianti controllati della tratta tra Brescia e Iseo: deviatoi, segnali, passaggi a livello. L’ACC-M è una tecnologia più avanzata e affidabile che permette una gestione migliore della circolazione. Gli spazi che attualmente sono utilizzati come locali tecnologici verranno ristrutturati e ospiteranno la nuova sala d’attesa. La conclusione dei lavori del Posto Centrale è prevista per settembre 2023.

Cosa prevede il progetto

Il progetto complessivo prevede anche la realizzazione di 11 impianti secondari, di cui 7 dislocati in corrispondenza delle stazioni e 4 lungo la linea per il controllo dei passaggi a livello. Oltre che nella stazione di Iseo, sono previsti interventi di ripristino e ristrutturazione architettonica – rifacimento pavimentazione, interventi sui controsoffitti, nuove finiture di pareti e impianti civili - anche nei fabbricati viaggiatori delle stazioni di Castegnato, Passirano, Bornato e Borgonato. L’intervento complessivo è finanziato con 12.936.113,60 euro da parte di Regione Lombardia.