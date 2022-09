Borse di studio, aperto il bando

Al via il bando per l'assegnazione di borse di studio.

Premiato il merito

A Mazzano ha preso il via il bando per l'assegnazione delle borse di studio, ognuna del valore di 250 euro, destinate a studenti meritevoli frequentanti la scuola secondaria di primo e la secondaria di secondo grado.

Requisiti

Per gli studenti della scuola media che abbiano ottenuto una votazione pari a 10/10 sono state erogate sei borse di studio; otto per i diplomati con un voto finale pari o superiore a 90/100; ventidue quelle per gli alunni che, nel corso dell'ultimo anno scolastico, abbiano frequentato i primi quattro anni delle superiori con una media finale pari a 8.30/10. Tra queste ultime borse di studio, tredici saranno destinate ai liceali, sei agli iscritti agli istituti tecnici e tre per i professionali. Requisito necessario la residenza nel comune di Mazzano al primo gennaio, non essere ripetenti dell'anno per cui viene inoltrata la richiesta e non avere riportato debiti formativi. Ulteriori dettagli sul sito istituzionale dell'ente.

Tempistiche

C'è tempo fino a venerdì 16 settembre alle 12.45 per presentare la domanda: per farlo è necessario inoltrare domanda telematica all'ufficio Pubblica Istruzione entro le 12.45 di venerdì 16 settembre 2022 tramite piattaforma Prometeo al link https://istanze.prometeo.secoval.it/node/2108.