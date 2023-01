Bergamo Brescia 2023, l'inaugurazione a Ospitaletto

Si è tenuta questa mattina (sabato 21 gennaio 2023) a Ospitaletto l'inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

Bergamo Brescia 2023, grande partecipazione a Ospitaletto

L' appuntamento per tutti in Piazza Roma. Ospitaletto fa parte infatti delle 11 piazze che nella provincia, insieme a Bergamo Brescia Capitali della Cultura, hanno inaugurato il prezioso e ricco anno 2023 ad esse dedicato, attraverso la voce dei bambini che si sono esibiti cantando l’inno di Mameli e l’inno realizzato ad hoc per l’occasione intitolato “Crescere Insieme”. Ospitaletto ha accolto con grande piacere l'invito ad aderire a questo grande evento corale che è stato trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina di Facebook.

Numerosi eventi

Un denso calendario di eventi prenderà avvio con la cerimonia inaugurale il 20, 21 e 22 gennaio 2023 articolata sulle due città. Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 11, presso Piazza della Loggia a Brescia e in contemporanea, per l’appunto, presso i Comuni di Ospitaletto e di Iseo, Paderno, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Trenzano, Corzano, Montirone e Desenzano Del Garda

Associazione Musical-Mente ha scritto e realizzato la canzone originale per l’inaugurazione dell’anno Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Il brano, dal titolo "Crescere Insieme" è un testo scritto a quattro mani dalla bresciana Paola Ceretta, Direttore di Musical-Mente, e dal bergamasco Cristian Rocco, ed è stato composto accogliendo parole chiave create dai bimbi di Bergamo e di Brescia. Parole che raccontano la città del futuro che stanno attendendo, la città illuminata che sperano di abitare e di vivere.

"Si ringrazia per la collaborazione Paola Ceretta dell’associazione Musical-Mente - hanno fatto sapere dal comune - ma grazie soprattutto alle centinaia di bambini dell’Istituto Scolastico di Ospitaletto, delle classi terze, quarte e quinte"

Le immagini dell'inaugurazione a Ospitaletto