Bergamo Brescia 2023, anche a Passirano è festa con i più piccoli

Bergamo Brescia 2023, giornata di festa anche a Passirano dove questa mattina (sabato 21 gennaio 2023) i bambini si sono ritrovati per cantare "Crescere Insieme" .

Bergamo Brescia 2023, festa con i più piccoli

Questa mattina l’accademia Musical-Mente, a capo del progetto, ha ideato un grande concerto collettivo, un ponte sonoro che coinvolgerà Brescia, Bergamo e tanti comuni della nostra provincia. La festa si è tenuta alle 11 in piazza Loggia a Brescia e contemporaneamente in piazza Europa a Passirano, ma anche nelle piazze di Ospitaletto, Trenzano, Desenzano del Garda, Iseo, Gussago, Corzano, Montirone, Rodengo Saiano e Paderno Franciacorta. Tutti i bambini delle scuole primarie delle due città si sono riuniti per cantare insieme la canzone originale per le Capitali della Cultura, «Crescere insieme», scritta e musicata da due autori, Paola Ceretta e Cristian Rocco.

Una giornata ricca di eventi

La giornata continuerà poi alle 16 con i quattro cortei colorati che hanno invaso le due città. I quattro cortei, accompagnati da bande e ballerini, sfileranno dai quattro punti cardinali di ciascuna città per convergere verso il centro storico. A partire dalle 17.30, invece, piazza Loggia si trasformerà in un’arena per concerti. Con la conduzione di Ambra Angiolini: sarà un grande Galà-concerto gratuito per tutti.

Questo sarà solo l’inizio di un anno che vedrà non solo la collaborazione tra i vari comuni, ma anche quella tra le due grandi province, per l’organizzazione di numerosi eventi con il fine di promuovere la cultura di queste città.