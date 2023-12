Avis, spiedo solidale: donati oltre 7.900 euro all'Ail Brescia

Avis, lo spiedo solidale regala oltre 7.900 euro all'Ail Brescia.

Avis Nuvolera i proventi dello spiedo solidale all'Ail Brescia

Un appuntamento che si è rivelato essere davvero fruttuoso in termini di risorse finanziarie raccolte. Il gruppo Avis di Nuvolera ha festeggiato con uno spiedo solidale i quali proventi sono stati poi devoluti all'Ail Brescia per il progetto: "L'accoglienza prima di tutto".

Oltre 500 le porzioni servite

Sono state circa un centinaio le prenotazioni che, purtroppo, sono state rifiutate. Ad essere distribuite oltre 500 porzioni per un totale di 7.910 euro. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in primis da parte del presidente dell'Avis Nuvolera Diego Perugini. L'attestato con i proventi è stato consegnato al dottor Giuseppe Navoni, presidente Ail Brescia. Ed è stato proprio lui a spiegare che le risorse così raccolte saranno impiegate nella realizzazione delle opere legate all'apertura della casa d'accoglienza per ammalati nel post dimissioni dall'ospedale prima del rientro nelle proprie abitazioni. L'apertura è in programma per la prossima primavera.

