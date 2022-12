Avis Pavone Mella Cigole, al via la campagna rivolta ai donatori

Avis Pavone Mella Cigole, al via da oggi (sabato 24 dicembre 2022), Vigilia di Natale la campagna rivolta ai donatori.

Al via la campagna

Parte oggi, Vigilia di Natale, la campagna di Avis Pavone Mella Cigole in collaborazione con i commercianti di Pavone e Cigole che distribuiscono pane in generale.

Insieme all’irrinunciabile pane si potrà trovare il sacchetto dell'Avis locale che ricorda l’importanza del dono del sangue. Una campagna rivolta a tutti i donatori invitandoli a proseguire, confermare e prenotare le donazioni ma soprattutto a tutti coloro che non sono ancora parte della famiglia avisina invitandoli ad iscriversi all’Avis.

Il "Grazie"

"Un grazie a tutti i commercianti, fulcro e vitalità delle nostre comunità, che con entusiasmo hanno aderito a questa campagna rinforzando l’importanza del gesto della donazione.

Nel 2022 abbiamo avuto una leggera flessione, serve l’impegno di tutti per recuperare e dare sicurezza alle 1.800 persone che in media giornalmente necessitano di una sacca di sangue per vincere la propria battaglia. E allora quale può essere il miglior desiderio di Natale e per il 2023 se non effettuare una donazione di sangue per il prossimo? Aiutaci a diffondere la campagna pubblicando foto con il nostro sacchetto e taggandoci sui vari social".

Le immagini della campagna