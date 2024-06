Gli avisini festeggiano con la Cena in rosso

Non conosce crisi la bella e seguita iniziativa che vuole celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue.

Cena in rosso

Sono anni ormai che la sezione Avis di Pavone del Mella e Cigole organizza la cena in rosso. Ieri, venerdì 14 giugno, proprio in occasione della Giornata mondiale del donatore, è stata organizzata la Cena in rosso nel pardo Don Tone di Pavone del Mella. Tanti donatori con le rispettive famiglie, amici e simpatizzanti hanno voluto partecipare con l'obiettivo di vivere un momento conviviale e e promuovere la politica del dono.

"Quest'anno abbiamo deciso di omaggiare tutte le atlete della scuola Planet Gym con una maglietta col logo di Avis - ha spiegato il presidente Francesco Piovani - L'obiettivo è far conoscere l'associazione e naturalmente cercare sempre nuovi donatori".

L'associazione avisina di Pavone e Cigole si è sempre contraddistinta negli anni per iniziative capaci coinvolgere tutta la popolazione e una grande azione di promozione soprattutto tra i più giovani: a scuoola, al grest e ora anche nelle associazioni sportive. E' sempre più importante non solo far conoscere il grande impegno dell'Avis, ma soprattutto la sua politica solidale del donarsi gratuitamente.